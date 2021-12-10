Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: главные показатели

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Киевский городской совет 9 декабря принял бюджет столицы на 2022 год - в частности, планируется получить доходы в сумме 69 млрд грн, доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам директора Департамента финансов Владимира Репика, показатели доходной части бюджета Киева на 2022 год разработаны на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития города, итогов выполнения бюджета за 2020 год и ожидаемого исполнения за 2021 год с применением норм Бюджетного и Налогового кодексов Украины, а также с учетом изменений в бюджетное и налоговое законодательство и другие законодательные акты.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 миллиардов гривен, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 миллиарда гривен.

Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда - 6,5 миллиарда гривен, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", - добавил Репик.

По его словам, госбюджетом Украины на 2022 год предусмотрены субвенции из государственного бюджета в сумме 8,8 миллиарда гривен и 81 миллион гривен дополнительной дотации в результате предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения.

При этом основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физических лиц - 30,6 миллиарда гривен; единый налог - 9 миллиардов гривен; налог на имущество - 7,2 миллиарда гривен; налог на прибыль предприятий - 5,8 миллиарда гривен.

Расходы составляют 67 миллиардов гривен. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 миллиарда гривен и расходы специального фонда - 18,04 миллиарда гривен.

На развитие образования заложили 26,4 млрд грн - это более 39% расходов бюджета, добавили в Киевсовете.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь плана направить 12,9 миллиарда гривен.

"Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне - более 8% расходов столичного бюджета.

В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", - добавил Репик.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,9 млрд грн или 19,5% бюджета города. На здравоохранение - 5,9 млрд грн, социальную защиту – 5,4 млрд грн, ЖКХ - 5,7 млрд грн, культуру и искусство - свыше 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт - свыше 1,4 млрд грн грн.

Минимальная заработная плата в смете города на 2022 год заложена в объеме - 6,7 тыс грн, средняя заработная плата - 23 029 грн.

Экономическая правда