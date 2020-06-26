Система проката велосипедов Nextbike провела ребрендинг: что изменится

Система общественного проката велосипедов Nextbike провела ребрендинг для города Киева и стала называться Bikenow.com.ua

Об этом сообщает соучредитель сервиса Алексей Кушка.

"Система общественного проката в Киеве меняет свое название, приложение и становится лучше (да-да, замки будут работать тоже лучше).

А еще поездка в 30 мин будет стоить дешевле - всего 20 грн.До конца этой недели мы проводим тестирование работы основных моментов новой системы, а уже со следующей недели сделаем официальное открытие", - пишет Кушка.

Сообщается, что для пользователей в Киеве нужно будет загрузить новое приложение и переподключить платежную карту.

Действующие аккаунты и положительный остаток денежных средств на аккаунте будет автоматически перенесено в новую систему.

Все существующие парковочные локации остаются на привычных местах и добавляются новые, отмечается также, что велосипеды будут конструктивно похожими, но несколько отличаться.

За поездки и рекомендации приложении друзьям пользователь будет получать бонусы, которыми тоже можно рассчитываться.

Удалять аккаунт nextbike не нужно, пользователи смогут пользоваться им в Харькове, Львове, Одессе и Виннице.

Экономическая правда