Заместителя Кличко обвиняют в убытках на 40 миллиардов

Детали: По данным источника УП, речь идет о заместителе Кличко Пантелееве. Согласно материалам следствия, в результате его действий, в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации этой территории.
Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тысяч тонн.
В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного не проведения каких-либо мероприятий, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд гривен, отмечают в прокуратуре.
Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.
Обновлено: В КГГА подтвердили вручение подозрения Пантелееву. Там подчеркивают, что завод "Радикал", никогда не находился в муниципальной собственности, вредные отходы, мол, накопились в результате халатности собственников.
Вручение подозрения в КГГА называют "очередной попыткой политического давления на городские власти". Мол именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его.
Напомним: 25 января первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке. Речь идет о выделении Аппарату СНБО земли под строительство, которое не было осуществлено. В 2019 году столичные власти лишили аппарат права на эту землю и обустроили там сквер.
По данным следствия, решением, подписанным Поворозником, Аппарату СНБО причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен.