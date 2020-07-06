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Кличко розповів, скільки киян скористались громадським велопрокатом за 2 роки

Понеділок, 6 липня 2020, 14:57
 

Послугами громадського велопрокату за 2 роки у Києві скористались більше 75 тисяч разів.

Про це під час онлайн прес-конференції заявив мер Києва Віталій Кличко, передає ЦТС.

"У Києві стрімко набуває популярності система громадського велопрокату, яку ми разом з інвесторами проєкту представили два роки тому. За цей час більше 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами велопрокату.

І якщо два роки тому ми починали з 33 станцій прокату, то сьогодні їх уже 302. Значно збільшилася і кількість велосипедів, які можна взяти на цих станціях. Їх уже понад тисяча одиниць. А буквально через тиждень-два, як запевнили інвестори, вони завезуть ще тисячу байків", - розповів Кличко.

Мер Києва нагадав, що сервіс прокату велосипедів Nextbike змінив назву на Bikenow, запустив новий додаток і знизив вартість поїздки.

Нагадаємо:

Система громадського прокату велосипедів Nextbike зробила ребрендинг для міста Києва і стала називатися Bikenow.com.ua

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Кличко

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