Премьер о "зеленом" меморандуме: Это общая позиция правительства и ВИЭ-инвесторов

10 июня начался процесс подписания меморандума с ВИЭ-инвесторами о снижении тарифов и определенных элементах реструктуризации накопленных долгов.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Вчера долгосрочные переговоры с ВИЭ-инвесторами завершились началом подписания меморандума. Ряд ассоциаций уже подписали, и большая часть иностранных инвесторов ... Также крупные инвесторы подписались под общей позицией правительства и инвесторов о снижении тарифов и определенных элементах реструктуризации накопленных долгов.

В меморандуме также говорится о сотрудничестве в будущем на новых условиях - например, с 31.07 все будущие проекты по производству солнечной электроэнергии будут проходить через аукционы, где будет устанавливаться цена зеленого тарифа", - рассказал Шмыгаль.

"Мы на самом деле не договорились окончательно, мы начали подписание меморандума. 2 из 3 ассоциаций подписали этот меморандум. Одна из ассоциаций сегодня еще проводит внутренние консультации, чтобы принять решение. Этот процесс болезненный для бизнеса и сложный для государства, но были достигнуты договоренности с пониманием, что мы в одной лодке", - добавил он.

Напомним:

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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Экономическая правда