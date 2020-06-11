"Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами

Кабинет после долгих переговоров подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии. ЭП ознакомилась с документом. Что он предполагает, насколько уменьшится "зеленый тариф" и для кого?(укр)

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.



У розпорядженні ЕП опинився підписаний напередодні проект меморандуму.



Нижче про те, які зобов’язання на себе взяли представники влади, з чим погодились і що пропонують змінити інвестори, та чи варто найближчим часом очікувати підвищення тарифів для населення.

На що погодились виробники

Перший пункт меморандуму – виробники погодилися на зменшення "зелених" тарифів без пролонгації строку дії договорів. Тобто підтримка ВДЕ, як і планувалося, завершиться 31 грудня 2029 року.



Для сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, що були введені в експлуатацію до 2020 року, тариф пропонується урізати на 15%, до 1 МВт – на 10%.



"Зелений" тариф для ВЕС, які були введені в експлуатацію до 2020 року, і складаються з установок одиничною встановленою потужністю від 2 тисяч КВт та більше – на 7,5%.



При цьому для СЕС та ВЕС, введених в експлуатацію в 2020 році та пізніше, зниження становитиме ще 2,5%.



Крім того, відповідно до Меморандуму, посилюється відповідальність генерації за небаланси.



Так, виробники ВДЕ нестимуть фінансову відповідальність за усі похибки прогнозування з 2021 року на рівні 50%, з 2022 року – 100%.



При цьому до 2030 року відповідальність наступатиме лише у разі перевищення похибок прогнозування понад 5% для СЕС та понад 10% для ВЕС.



Також виробники ВДЕ приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за "зеленим" тарифом.



Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію та розраховувати на підтримку держави тільки шляхом участі в аукціонах. Варто відзначити, що ці нововведення не стосуються нових вітрових станцій.

Зобов’язання влади

Зі свого боку влада взяла на себе зобов’язання запропонувати та підтримати необхідні для реалізації згаданих домовленостей зміні до законів до 1 серпня поточного року.



Другий пункт зобов’язує владу в подальшому не змінювати умови підтримки виробників електроенергії з "зеленим" тарифом.

Третій – запровадити квоти для підтримки "зелених" та забезпечити проведення аукціонів з їх розподілу.



По-четверте, через місяць після того, як зміни набудуть чинності, держава обіцяє повністю та своєчасно розраховуватися за електроенергію з виробниками ВДЕ та не допускати боргів в подальшому.



Крім того, уряд зобов’язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед "зеленими", яка за оцінкою Буславець, становить 14 млрд гривень.



Відповідно до меморандуму, розрахунки відбуватимуться за таким графіком: 40% буде сплачено у четвертому кварталі поточного року, решту планується розбити на чотири частини – по 15% на кожен квартал 2021 року.



Оскільки прем’єр напередодні наголошував на тому, що домовленість із "зеленими" не передбачає зростання тарифів для населення, виникає логічне питання – звідки влада планує брати гроші?



Відповідно до меморандуму, це питання може бути вирішено шляхом надання державних гарантій для залучення кредитів. Як від українських, так і від міжнародних фінансових установ.



При цьому співрозмовники ЕП в Кабміні скептично ставляться до прогнозів Шмигаля про те, що тарифи для населення залишаться незмінними.



"Розмір урізання мізерний. Щоб виконати цей меморандум, обов’язково доведеться підвищувати тарифи для населення або непобутових споживачів, але про це в документі ви нічого не побачите", - каже співрозмовник ЕП, наближений до перемовин.

Також в меморандумі є пункт, згідно з яким органи влади спільно з НБУ та державними банками вивчать вплив реструктуризації тарифу на платоспроможність виробників в рамках повернення кредитів, які залучалися на реалізацію об’єктів ВДЕ.

У разі виникнення проблем, регулятор має забезпечити перегляд окремих нормативно-правових актів.

Погодились не всі. Чому?

Наразі тільки дві профільних асоціації погодилися підписати згаданий меморандум з урядом. Мова йде про Українську вітроенергетичну асоціацію та Європейсько-українське енергетичне агентство.

Водночас, за словами голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, підписувати меморандум поки що відмовилася Українська асоціація відновлюваної енергетики, яка також брала участь у переговорах.

Причина демаршу – незгода з позицією уряду щодо подальшого розвитку сонячної енергетики, зокрема припинення діючої системи підтримки СЕС у вигляді зелених тарифів уже з 31 липня.

"Прем'єр Шмигаль запропонував УАВЕ ще добу, щоб поговорити з членами асоціації", – сказав Конеченков.



"Я звернувся до прем'єра з пропозицією піти назустріч сонячній генерації, але він, а також присутні на переговорах депутати від енергокомітету ВР сказали, що це максимум, про що вдалося домовитися з більшістю депутатського корпусу і профільними міністерствами, саме на такий варіант меморандуму", – роз'яснив він.



При цьому він спрогнозував, що зупинення "сонячних" проектів у зв'язку з припиненням дії для них зелених тарифів не буде, оскільки всі "підуть на зелені аукціони".



Конеченков наголосив, що згідно з меморандумом, вітрогенерація зможе завершити проекти за зеленим тарифом до кінця 2022 року, але для введених у 2022 році ВЕС передбачається додатково мінус 2,5% зеленого тарифу.



Голова правління УВЕА також уточнив, що для фермерських і домашніх електростанцій жодних скорочень не буде.