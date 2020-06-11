Прем'єр про "зелений" меморандум: Це спільна позиція уряду і ВДЕ-інвесторів

10 червня почався процес підписання меморандуму з ВДЕ-інвесторами про зниження тарифів та певні елементи реструктуризації накопичених боргів.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Вчора довготривалі перемовини з ВДЕ-інвесторами завершились початком підписання меморандуму. Ряд асоціацій вже підписали, і більша частина іноземних інвесторів... Також крупні інвестори підписались під спільною позицією уряду і інвесторів про зниження тарифів та певні елементи реструктуризації накопичених боргів.

У меморандумі також йдеться про співпраці у майбутньому на нових умовах - наприклад, з 31.07 всі майбутні проекти по виробництву сонячної електроенергії будуть відбуватись через аукціони, де буде встановлюватись ціна зеленого тарифу", - розповів Шмигаль.

"Ми насправді не домовились кінцево, ми почали підписання меморандуму. 2 з 3 асоціацій підписали цей меморандум. Одна з асоціацій сьогодні ще проводить внутрішні консультації, щоб прийняти рішення. Це процес болючий для бізнесу та складний для держави, але були досягнуті домовленості з розумінням, що ми в одному човні", - додав він.

Нагадаємо:

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда