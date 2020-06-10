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"Нафтогаз" направит на дивиденды 95% чистой прибыли за 2019 год – решение правительства

Среда, 10 июня 2020, 15:12
 

Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз", согласно которому на выплату дивидендов по итогам 2019 года направили 48,1 млрд грн (95%) прибыли.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Еще 2,5 млрд грн (5%) направят в резервный капитал компании.

Кабмин также признал работу наблюдательного совета и правления НАК в 2019 году удовлетворительной, утвердил годовой и финансовый отчеты "Нафтогаза" за прошлый год.

Напомним:

Консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" за 3 месяца 2020 года - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 года - 16 млрд грн).

Экономическая правда

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Кабмин Нафтогаз

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