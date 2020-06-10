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"Нафтогаз" направить на дивіденди 95% чистого прибутку за 2019 рік – рішення уряду

Середа, 10 червня 2020, 15:12
 

Кабінет міністрів затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз", відповідно до якого на виплату дивідендів за підсумками 2019 року направили 48,1 млрд грн (95%) прибутку.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який був присутнім на засіданні уряду.

Ще 2,5 млрд грн (5%) спрямують у резервний капітал компанії.

Кабмін також визнав роботу наглядової ради та правління НАК в 2019 році задовільною, затвердив річний і фінансовий звіти "Нафтогазу" за минулий рік.

Нагадаємо:

Консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз" за 3 місяці 2020 року - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 року - 16 млрд грн).

Економічна правда

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Кабмін Нафтогаз

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