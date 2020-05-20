Законы, которые позволят реформировать "Укроборонпром" могут быть приняты в августе-сентябре

Законы, которые позволят запустить процесс корпоратизации предприятий-участников и концерна "Укроборонпром" могут быть приняты в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус во время онлайн-дискуссии на площадке аналитического центра Atlantic Council.

"Укроборонпром - единственная крупная государственная компания, которая остается нереформированной за последние 5 лет, так как регулируется специальным законодательством. Мы уже разработали законопроект о корпоратизации Укроборонпрома, от сейчас находится в парламенте.

..По нынешней динамики, я верю, что это законодательство будет принято в августе или сентябре", - сообщил Абромавичус.

Сообщается, что трансформация Концерна предусматривает 3 стадии и должна быть завершена в течение 5 лет.

Первая стадия - "Стабилизация через корпоратизации" - продлится до 2021 года. Она предусматривает корпоратизации предприятий в соответствии с новой законодательной рамки, внедрение новых стандартов корпоративного управления, решение вопросов со структурой активов и долговым обязательствам.

Второй этап реформы - "Корпоратизация" - запланирован на 2021-2022 годы, он предполагает консолидацию предприятий Концерна в отраслевые государственные холдинговые компании. Планируется создание не менее 6 государственных холдинговых компаний: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой групп компаний (холдингов или корпораций), а также радарных и морских систем.

Третий этап реформы - "Рост и инновации" - должно начаться в 2022 году.

Также Абромавичус добавил, что трансформация Укроборонпрома является одним из условий получения военной поддержки США Министерством обороны, поэтому в Концерне рассчитывают на слаженную работу всех ветвей власти по реформе оборонно-промышленного комплекса.

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Напомним:

В РНБО считают, что планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.

Экономическая правда