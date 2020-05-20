Закони, які дозволять реформувати "Укроборонпром" можуть бути ухвалені у серпні-вересні

Закони, які дозволять запустити процес корпоратизації підприємств-учасників та концерну "Укроборонпром" можуть бути ухвалені протягом наступних кількох місяців.

Про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус під час онлайн-дискусії на майданчику аналітичного центру Atlantic Council.

"Укроборонпром – єдина велика державна компанія, яка залишається нереформованою за останні 5 років, тому що регулюється спеціальним законодавством. Ми вже напрацювали законопроект про корпоратизацію Укроборонпрому, від зараз знаходиться у парламенті

Відповідно до нинішньої динаміки, я вірю, що це законодавство буде прийняте в серпні або вересні", – повідомив Абромавичус

Повідомляється, що трансформація Концерну передбачає 3 стадії та має бути завершена протягом 5 років.

Перша стадія – "Стабілізація через корпоратизацію" – триватиме до 2021 року. Вона передбачає корпоратизацію підприємств у відповідності до нової законодавчої рамки, запровадження нових стандартів корпоративного управління, вирішення питань зі структурою активів та борговими зобов’язаннями.

Другий етап реформи – "Корпоратизація" – запланований на 2021-2022 роки, він передбачає консолідацію підприємств Концерну у галузеві державні холдингові компанії. Наразі планується створення щонайменше 6 державних холдингових компаній: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової груп компаній (холдингів або корпорацій), а також радарних та морських систем.

Третій етап реформи – "Ріст та інновації" – має розпочатися у 2022 році.

Також Абромавичус додав, що трансформація Укроборонпрому є однією з умов отримання воєнної підтримки США Міністерством оборони, тому в Концерні розраховують на злагоджену роботу всіх гілок влади щодо реформи оборонно-промислового комплексу.

Нагадуємо:

У РНБО заявляють, що плани щодо реформування "Укроборонпрому" мають бути суттєво доопрацьовані, також потрібно провести аналіз діяльності кожного підприємства держконцерну.

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Економічна правда