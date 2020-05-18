Планы по реформации "Укроборонпрома" нужно доработать – СНБО
Планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководством "Укроборонпрома", передает пресс-служба ведомства.
"Планы по реформированию ГК "Укроборонпром" должны быть существенно доработаны с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины в контексте функционирования оборонно-промышленного комплекса, современных мировых тенденций развития вооружения и техники и международной кооперации", - заявил Данилов.
Он приветствовал инициативу реформирования "Укроборонпрома", но подчеркнул, что основную модерацию этого процесса должен выполнять Кабмин. которому подчинен концерн.
Также секретарь СНБО заявил о необходимости проведения всестороннего анализа деятельности каждого предприятия ГК "Укроборонпром", чтобы определить его потенциал для обеспечения потребностей ВСУ и конкурентоспособность на мировом рынке вооружений и военной техники.
"Необходимо оценить потенциал и перспективы каждого предприятия концерна. Нужно определить, кто может быть их стратегическими партнерами, учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке вооружений и военной техники", - добавил Данилов.
По его словам, все шаги в направлении реформирования ОПК должны быть "максимально публичными".
Напомним:
В результате реформы госконцерна "Укроборонпром" планируют создать 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидировать.
Экономическая правда
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