Планы по реформации "Укроборонпрома" нужно доработать – СНБО

Планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководством "Укроборонпрома", передает пресс-служба ведомства.

"Планы по реформированию ГК "Укроборонпром" должны быть существенно доработаны с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины в контексте функционирования оборонно-промышленного комплекса, современных мировых тенденций развития вооружения и техники и международной кооперации", - заявил Данилов.

Он приветствовал инициативу реформирования "Укроборонпрома", но подчеркнул, что основную модерацию этого процесса должен выполнять Кабмин. которому подчинен концерн.

Также секретарь СНБО заявил о необходимости проведения всестороннего анализа деятельности каждого предприятия ГК "Укроборонпром", чтобы определить его потенциал для обеспечения потребностей ВСУ и конкурентоспособность на мировом рынке вооружений и военной техники.

"Необходимо оценить потенциал и перспективы каждого предприятия концерна. Нужно определить, кто может быть их стратегическими партнерами, учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке вооружений и военной техники", - добавил Данилов.

По его словам, все шаги в направлении реформирования ОПК должны быть "максимально публичными".

Напомним:

В результате реформы госконцерна "Укроборонпром" планируют создать 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидировать.

Экономическая правда