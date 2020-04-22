Вместо "Укроборонпрома" планируют создать 6 отраслевых холдингов
В результате реформы госконцерна "Укроборонпром" создадут 6 отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.
Об этом заявил заместитель гендиректора концерна и глава Офиса трансформации "Укроборонпрома" Роман Бондарь.
По его словам, текущая модель управления концерном должна быть изменена, поскольку она не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий-участников концерна.
"В Укроборонпроме готовятся к созданию не менее 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будет консолидировано предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем", - сказал Бондарь.
"Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что "Укроборонпром" должен быть ликвидирован в результате реформы", - подчеркнул он.
Бондарь рассказал, что концепция реформы "Укроборонпрома" имеет 2 части: конечную целевую модель трансформации и переходную модель - то, как компания будет работать с момента принятия необходимого законодательства.
"После того, как корпорации будут созданы, роль и значение "Укроборонпрома" точно изменятся. В этом заключается стратегическая развилка и ключевое решение, которые государство должно будет сделать", - добавил заместитель гендиректора "Укроборонпрома".
Экономическая правда
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