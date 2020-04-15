Премьер анонсировал кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год: какие условия

Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Минэкономики и Минфин предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и -микро бизнеса, которые будут заключаться в выдаче новых кредитов и рефинансированию действующих кредитов с нулевой ставкой и погашением тела кредита через год, фактически - это так называемые "кредитные каникулы", - сообщает Шмыгаль.

По словам премьера инструментом воплощения инициативы станет программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Сегодня эти проценты не актуальны, поскольку практически мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть.

А также выдавать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели.

Основное условие - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.

Правительство вместе с НБУ и банками дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

Читайте также: Как "доступные кредиты 5-7-9%" оказались недоступными для нового бизнеса: опыт ЭП

Экономическая правда