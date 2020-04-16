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Обновленная программа "Доступные кредиты 5-7-9%": кредитный портфель оценивают в 35 миллиардов

Четверг, 16 апреля 2020, 19:00
 

Размер кредитного портфеля по обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" оценивается в 35 млрд грн - по оценке специалистов, такой размер средств смогут потенциально получить микро- и малые предприниматели.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в эфире одного из каналов, передает пресс-служба ведомства.

"При планировании программы мы рассчитывали размер кредитного портфеля до 35 млрд грн. Если будем видеть, что потребности больше, то сумму будем увеличивать", - отметил министр

По его словам, обратившись в банковские учреждения, предприятия смогут получить нулевую ставку на свои действующие кредиты до 31 марта 2021 года. Условием получения такой поддержки от государства является сохранение рабочих мест.

"Первое - мы хотим сохранить рабочие места. И второе - мы хотим помочь предпринимателям пережить этот сложный период падения продаж, падение производства и торговли", - сказал Петрашко.

Напомним:

Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест.

Экономическая правда

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кредит Минэкономики

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