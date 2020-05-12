Минфин привлек в госбюджет почти 20 миллиардов через облигации госзайма
Вторник, 12 мая 2020, 17:55
На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 мая Минфин привлек в госбюджет 19 391 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3 и 6 месяцев.
"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным внутренним облигациям составила 11,26%, а шестимесячным - 11,28%", - говорится в сообщении.
Напомним:
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 мая привлекло в госбюджет 10,017 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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