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Минфин привлек в госбюджет почти 20 миллиардов через облигации госзайма

Вторник, 12 мая 2020, 17:55
 

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 12 мая Минфин привлек в госбюджет 19 391 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ценные бумаги со сроком обращения 3 и 6 месяцев.

"Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным внутренним облигациям составила 11,26%, а шестимесячным - 11,28%", - говорится в сообщении.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 мая привлекло в госбюджет 10,017 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин

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