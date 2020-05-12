Мінфін залучив до держбюджету майже 20 мільярдів через облігації держпозики
Вівторок, 12 травня 2020, 17:55
На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 12 травня Мінфін залучив до держбюджету 19 391 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.
Зазначається, що Мінфін запропонував інвесторам номіновані в гривні цінні папери з терміном обігу 3 та 6 місяців.
"Середньозважена ставка дохідності за тримісячними внутрішніми облігаціями склала 11,26%, а шестимісячними – 11,28%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 травня залучило до держбюджету 10,017 мільярда гривень.
Економічна правда
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