Минфин привлек в госбюджет через облигации госзайма 10 миллиардов
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 мая привлекло в госбюджет 10,017 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минфин предложил инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3 месяца.
Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным внутренним облигациям составила 11,26%.
Напомним:
28 апреля Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований,и по итогам аукционов по размещению ОВГЗ привлек в бюджет 9,8 млрд грн.
Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - аукционы провели впервые за месяц.
31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Экономическая правда
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