Поправок к "антиколомойскому" законопроекту уже 16 тысяч, из них от "слуг" — 13 тысяч
К так называемому "антиколомойскому" законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
Об этом сообщил в Facebook нардеп, первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
Абсолютный рекордсмен - нардеп СН Антон Поляков, который подал 6033 правок.
Далее идет Виктор Бондарь из группы "За майбутнє" (1911 поправок), за ним снова представители президентской партии: Олег Дунда (1656 шт.), Дмитрий Черный (1781 шт.), Сергей Демченко (1463 шт.), Александр Дубинский (1199 шт.), Ольга Василевская-Смаглюк (1689 шт.).
Другие депутаты внесли значительно меньшее количество правок.
"Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правки", - пишет Железняк.
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Напомним:
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.
Экономическая правда
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