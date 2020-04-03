Украина рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до 5 миллиардов долларов – министр

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долл в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

Министр отметил, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов - о банках и изменения в госбюджет-2020."

Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", - отметил Марченко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов оставалось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

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Экономическая правда