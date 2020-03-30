Рада не смогла принять закон об изменениях в госбюджете

Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

За решение принять за основу проголосовали только 223 нардепа из 226 необходимых.

За предложение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекту №3279 проголосовали 273 депутата.

За сокращение сроков подготовки к первому чтению и представления альтернативных проектов проголосовали 240 депутатов.

Законопроект №3279 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год", в частности, предусматривает уменьшение доходов с 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

При этом, предусмотрено увеличение расходов - с 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Согласно действующему законодательству, на 31 декабря 2020 предельный объем госдолга определен в сумме 2045,148 млрд грн, в законопроекти его предлагают увеличить до 2386,791 млрд грн.

Законопроект также предусматривает создание Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Предусмотренный в документе объем финансирования фонда - 97,1 млрд грн.

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Экономическая правда