Все разделы
Укр / Рус

Рада не смогла принять закон об изменениях в госбюджете

Понедельник, 30 марта 2020, 14:42
 

Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

За решение принять за основу проголосовали только 223 нардепа из 226 необходимых.

За предложение о направлении в комитет для подготовки на повторное первое чтение законопроекту №3279 проголосовали 273 депутата.

За сокращение сроков подготовки к первому чтению и представления альтернативных проектов проголосовали 240 депутатов.

Законопроект №3279 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год", в частности, предусматривает уменьшение доходов с 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

При этом, предусмотрено увеличение расходов - с 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Согласно действующему законодательству, на 31 декабря 2020 предельный объем госдолга определен в сумме 2045,148 млрд грн, в законопроекти его предлагают увеличить до 2386,791 млрд грн.

Законопроект также предусматривает создание Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Предусмотренный в документе объем финансирования фонда - 97,1 млрд грн.

Читайте также: "Антикоронавирусный" пакет: что будет принимать Рада для облегчения жизни населения и бизнеса

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бюджет Рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Коронавирусные непоступления" в бюджет 30 марта 2020, 14:50
"Антикоронавирусный" пакет: что будет принимать Рада для облегчения жизни населения и бизнеса 30 марта 2020, 12:58
Кабмин пересмотрел государственный бюджет: инфраструктурные и оборонно-промышленные расходы остаются 29 марта 2020, 19:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!