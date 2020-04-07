Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

В комитет парламента нардепы направили более 16 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту, больше всех отметился ранее изгнанный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, который предложил 6000 правок. Приводим список всех депутатов, которые направили более 1000 поправок.

Поляк в футболке "сними шапку" посвященной экс-генпрокурору Р. Рябошапке

Антон Поляков (6033 шт.) - мажоритарщик Черниговщины от "слуг", образование среднее. 15 ноября был исключен из фракции за нарушение договоренностей о совместных голосованиях и пропуск заседаний. Сейчас внефракционный. Обвинял руководство партии в продаже избирательных округов в Черниговской области. Публично опровергал существование "группы Коломойского" в Раде и связь нардепа Дубинского с олигархом.

Недавно Поляков готовил запрос в Налоговую службу США по выплате налогов якобы гражданами США главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, экс-министра экономики Тимофея Милованова и главы фракции СН Давида Арахамия.

В октябре подписывал проект постановления о выражении недоверия тогдашнему генпрокурору Руслану Рябошапке вместе с Дубинским и Бужанским.

Бондарь (справа) и его екс-однопартиец Виталий Хомутынник

Виктор Бондарь (1911 шт.) - руководитель депутатской группы "За майбутнє" и экс-глава партии прошлого созыва "Відродження". И группу и партию связывают с непосредственным влиянием Игоря Коломойского.

С декабря 2012-го по февраль 2014 года - нардеп от фракции Партии Регионов.

Бондарь известен своей схемой незаконной постройки многоэтажки на склоне Кловского оврага, основанной на просроченных разрешениях, которые в 2015-м году легитимизировал, в то время заместитель директора Департамента градостроительства, а ныне бизнесмен застройщик Андрей Ваврыш.

Черный укроп

Дмитрий Черный (1781 шт.) - депутат-мажоритарщик СН по Днепропетровской области. В 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Коломойского - "УКРОП".

С В 2014 и 2012 годах баллотировался в Раду от партии "Украина Будущего", руководителем которой был Святослав Олейник - нынешний глава Днепропетровского облсовета и экс-заместитель Коломойского в должности председателя ОГА в 2014-м году.

Василевская-Смаглюк вместе с коллегой по 1+1 и однопартийцем Дубинским

Ольга Василевская-Смаглюк (1689 шт.) - последние 8 лет журналистка телеканала "1+1", известная попыткой протолкнуть поправки выгодные компании "Укртатнафта" Коломойского к законопроекту №2317. Поддерживает одиозного Андрея Портнова (бывшего первого заместителя главы Администрации президента Януковича), считает, что Портнов "много делает для восстановления справедливости".

В ноябре комментируя дело в отношении Софии Федыны и Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, Василевская-Смаглюк заявляла, что в Украине "пора приглушить свободу слова".

По словам Василевской-Смаглюк, ее правки в законопроекту о банках имеют целью привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала.

Дунда

Олег Дунда (1656 шт.) - нардеп "Слуги народа". В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Відродження".

Директор строительной компании А.В.С. 95% акций этой фирмы принадлежат компании по управлению активами Финансовый капитал, которая связана с экс-владельцами Приватбанка. Также Дунда - член совета директоров компании Independence, главой набсовета которой является Станислав Шейхет - муж сестры бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

Демченко

Сергей Демченко (1463 шт.) - тоже мажоротарщик "слуг" по Днепру, ранее баллотировался от "УКРОПа" в Киевский горсовет. Демченко также баллотировался в парламент от вышеупомянутой партии "Украина будущего", правление которой переплетается с ближайшим окружением Коломойского.

Дубинский проходит детектор лжи из-за "площадок Яценка"

Александр Дубинский (1199 шт.) - журналист канала 1+1 (принадлежащего медиагруппе Коломойского), один из самых ярких оппозиционеров партийной линии "слуг". Активно критикует деятельность НБУ, и экс-главу регулятора - Валерию Гонтареву. НБУ сейчас является одним из крупнейших "пушеров" судебных дел против Коломойского. Также Дубинский является автором альтернативного проекта закона о невозврате банков экс-владельцам.

Во время ликвидации "площадок Яценко" Дубинский голосовал против, из-за чего потом попал в скандал о якобы получении частью депутатов СН 30 тысячи долларов за "нужное" голосования. Также по данным СМИ в этом списке значилась Василевская-Смаглюк.

В расследовании сайта о медиа Media Sapiens утверждается, что программы Дубинского на "плюсах" - ангажированные и часто отстаивают позицию выгодную Коломойскому.Также при принятии законопроектв №2317 по улучшению администрирования акцизного налога, Дубинский с трибуны просил предоставить преференции Кременчугскому НПЗ Коломойского.

Среди всех вышеупомянутых "слуг" Дубинский, Демченко, Дунды и Василевская-Смаглюк - это также те нардепы, которые не голосовали за разрешение арестовать Ярослава Дубневича, которого прокуратура подозревала в коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Напомним:

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

К так называемому "антиколомойскому" законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Экономическая правда