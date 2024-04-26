НБУ к годовщине Чернобыльской катастрофы вводит в обращение новую памятную монету

фото: НБУ

Нацбанк к 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

"На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху - птенцы в гнезде.

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На аверсе - в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя", - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что аист черный – это редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Аист черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Боннской конвенциями.

Добавляется, что сейчас его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона, и, что заповедник становится центром биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения.

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Номинал памятной монеты, изготовленной из нейзильбера, - 5 грн. Она. Тираж - 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).

Напомним:

Нацбанк 1 марта ввел в обращение новую памятную монету "Родительское счастье".