МВФ рассматривает разные способы поддержки Украины

В Международном валютном фонде рассматривают разные варианты экономической поддержки Украины, в том числе в рамках действующей программы на 2,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"У фонда есть ряд инструментов и, в ходе развития ситуации в Украине, мы будем продолжать обсуждать их с властью, как мы можем лучше помочь. Эти дискуссии проходят дистанционно с представителями миссии в Вашингтоне.

В дополнение к экономическим советам, мы изучаем все возможности дальнейшей финансовой поддержки, которая будет включать действующую программу stand-by, остаток по которой составляет 2,2 млрд долларов. Украинские власти запросили экстренное финансирование", – заявила Георгиева.

Директор МВФ также отметила, что война в Украине будет иметь масштабные последствия для экономики региона. МВФ готов поддерживать страны, у которых тесные экономические связи с регионом.

"Сегодня у меня была встреча с Советом директоров МВФ относительно нашей первоначальной оценки разворачивающейся ситуации. Я заверила их, что наши работники будут продолжать сотрудничать с властями для того, чтобы поддержать Украину на столько, сколько мы это можем сделать. Мы также будем продолжать сотрудничать с Всемирным банком для того, чтобы координировать нашу помощь и максимизировать ее эффективность", – добавила Георгиева.

Экономическая правда