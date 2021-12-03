Мировые цены на продукты побили рекорд за 10 лет из-за пшеницы – ООН

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Цены на продовольствие в мире продолжают расти в ноябре и превышают уровни 2011 из-за зерна и молочной продукции.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, общий индекс цен на продовольствие составил 134,4 пункта в ноябре 2021 года, что на 1,2% превышает уровень октября. Цены растут уже четвертый месяц подряд и в годовом исчислении прибавили 27,3%.

Цены на молочные продукты показали увеличение на 3,4% в ноябре, потому что сохраняется усиленный мировой спрос на масло и сухое молоко в попытках производителей увеличить запасы в ожидании дефицита.

Индекс цен на зерно вырос на 3,1% против октября, что на 23,2% больше ноября 2020 года. Выросли экспортные цены на кукурузу, цены на рис оставались стабильными. Основная причина роста – цены на пшеницу, достигшие самого высокого уровня с мая 2011 года.

Повышение обусловлено высоким спросом на фоне ограниченных поставок, прежде всего пшеницы высшего качества.

Цены на растительное масло в ноябре снизились на 0,3% и отступили от исторического рекорда в прошлом месяце. Подешевело соевое и рапсовое масло, цены на пальмовое масло оставались стабильными.

Индекс цен на сахар вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, что на 40% превышает уровень в прошлом году. Повышение обусловлено более высокими ценами на этанол. При этом предложение со стороны Индии и положительный прогноз экспорта из Таиланда ослабили давление на цены.

Цены на мясную продукцию снижаются уже четвертый месяц подряд – на 0,9% против октября. В частности, причина - слабый спрос на свинину со стороны Китая, а цены на овец резко упали из-за увеличения экспортных поставок из Австралии.

ФАО обновил отчет о спросе и предложении зерновых, который прогнозирует мировое производство на уровне рекордных 2,8 млрд тонн в этом году (+0,7% к прошлому году). В то же время потребление опережает производство и составит 2,8 млрд. тонн, или +1,7% к прошлому году.

Напоминаем:

Мировые цены на продовольствие в октябре достигли самого высокого с июля 2011 года уровня из-за подорожания масла до исторического рекорда.

Экономическая правда