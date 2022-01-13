8 стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносов

getty images

Восемь стран – Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа Новая Гвинея и Вануату – потеряли право голоса в ООН из-за неуплаченных взносов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает DW.

"Согласно уставу ООН, если задолженность члена равна или превышает сумму, которую следовало уплатить за предыдущие два полных года, член теряет право голоса.

Если считается, что непогашенная задолженность возникла "по условиям, не зависящим от члена", члену все равно может быть разрешено голосовать. В 2022 году это касается Коморских островов, Сан-Томе и Принсипи и Сомали", – объясняет издание.

Отмечается, что Венесуэла должна не менее 40 миллионов долларов, Иран - 18 миллионов долларов, Судан - 300 тысяч долларов.

Остальные 5 стран – примерно по 75 тысяч долларов.

Операционный бюджет ООН, утвержденный в декабре, составляет около 3 миллиардов долларов. Отдельный бюджет миротворческих операций, утвержденный в июне, составляет около 6,5 миллиарда долларов.

Экономическая правда