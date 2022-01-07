Мировые цены на зерновые достигли максимального за 10 лет уровня – ООН

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По итогам 2021 года цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысила показатель 2020 года.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

При этом цены на кукурузу выросли на 44,1%, на пшеницу - на 31,3%, в то же время цены на рис снизились на 4%.

"В декабре 2021 года цены на основные продукты питания снизились, однако по итогам прошлого года они оказались значительно выше, чем в 2020 году.

В целом, Индекс продовольственных цен ФАО по сравнению с ноябрьским показателем в декабре снизился на 0,9% и составил 133,7 пункта. Значение этого индекса, позволяющего отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, оказалось на 23,1% выше показателя декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 125,7 пункта, что на 28,1% выше показателя 2020 года.

"В обычных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году", - заявил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

По данным ФАО, в декабре 2021 года цены на зерновые снизились на 0,6% по сравнению с ноябрьским уровнем.

Этому способствовало снижение экспортных котировок пшеницы в результате улучшения ситуации с предложением по итогам уборки урожая в Южном полушарии, что позволило с лихвой компенсировать повышение цен на кукурузу.

"В декабре на фоне слабого международного спроса несколько подешевело масло, однако за 2021 год его средняя цена увеличилась на 65,8 процента по сравнению с 2020 годом", - добавили в ФАО.

При этом в конце года подешевел сахар.

"Цены на мясо в декабре практически не изменились, вместе с тем по итогам 2021 года они оказались на 12,7% выше, чем в 2020 году.

Стоимость сливочного масла и молока в декабре повысилась в результате снижения объемов их производства в Западной Европе и Океании. При этом сыр стал немного дешевле. Но в целом по итогам 2021 года среднее значение индекса цен на молочную продукцию оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года", - резюмировали в ООН.

Напоминаем:

Цены на продовольствие в мире продолжили расти в ноябре 2021 года и превысили уровни 2011 года из-за зерна и молочной продукции.

Мировые цены на продовольствие в октябре 2021 года достигли самого высокого с июля 2011 года уровня из-за подорожания масла до исторического рекорда.

Экономическая правда