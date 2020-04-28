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Трамп прокомментировал возможное возобновление авиасообщения между США и Европой

Вторник, 28 апреля 2020, 09:45
 

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление авиасообщения США с Европой будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Источник: The White House

Прямая речь: "Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они хотят", - сказал Трамп на пресс-конференции.

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Напомним:

В мире с 3 058 552 случаев заболевания 919 727 человек выздоровела и 211 177 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

12 марта США сообщили о прекращении авиасообщения с Европой.

Украинская правда

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авиаперевозки США Европа Трамп

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