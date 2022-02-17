Авиабезвиз: Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

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Верховная Рада на заседании проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Об этом известно с заседания ВРУ, закон поддержали 311 народных депутатов.

Ратификация соглашения Верховной Радой позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Соглашение об "открытом небе" ставит целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие – должно снизить цены на билеты.

При представлении проекта закона заместительница министра инфраструктуры Анна Юрченко рассказала, что соглашение обеспечит создание общего авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов.

Также речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

Она отметила, что реализация происходит в два этапа, что предполагает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами ЕС.

Напоминаем:

Украина и Европейский Союз подписали 12 октября долгожданное соглашение об Совместном авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе".

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