США закривають сполучення з Європою

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великобританією.

Джерело: звернення президент США Дональд Трамп до нації

Пряма мова: "Ми призупинимо всі поїздки з Європи до Сполучених Штатів на найближчі 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі. Ці обмеження будуть коригуватися відповідно до умов на місцях".

Деталі: Деякі громадяни США таки зможуть повернутися в країну, якщо вони пройдуть медичну перевірку.

Нагадаємо:

Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.

3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.

Через коронавірус в країні розширили карантин на всю територію, а українців закликали утриматися від поїздок до Італії.

Українська правда