Трамп прокоментував можливе відновлення авіасполучення між США та Європою
Вівторок, 28 квітня 2020, 09:45
Президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення авіасполучення США з Європою залежатиме від епідеміологічного стану.
Джерело: The White House
Пряма мова: "Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть", - сказав Трамп на прес-конференції.
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Нагадаємо:
У світі з 3 058 552 випадків захворювання 919 727 осіб одужала і 211 177 померли від ускладнень, викликаних хворобою.
12 березня США повідомили про припинення авіасполучення з Європою.
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