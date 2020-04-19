Новости выходных: бюджет, общественный транспорт и мировое соглашение "Укрнафты"

О бюджете. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

О транспорте. Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что общественный транспорт возобновит работу не раньше июня.

О безработице. Количество официально зарегистрированных безработных в течение карантина выросла на треть - до 400 тыс человек.

О Польше. Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии.

Об "Укрнафте". Компания 13 апреля закончила процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями, приближенными к группе "Приват", которым в 2015 году безоплатно передала сырую нефть на 7,6 миллиарда.