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Польша продлила легальное пребывание украинцам

Суббота, 18 апреля 2020, 13:32
 

Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании по международному трудоустройству Gremi Personal. 

В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит", вступил в силу закон, позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

"Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране" - отметил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.  

По его словам, решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов и будет побуждать украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше.  

Напоминаем:

По состоянию на 17 марта, около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.

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Польша

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