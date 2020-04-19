"Укрнафта" и компании из орбиты "Привата" подписали мировое соглашение

"Укрнафта" 13 апреля закончила процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями, приближенными к группе "Приват", которым в 2015 году безоплатно передала сырую нефть на 7,6 миллиарда.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений.

Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. Во время выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

В рамках этих мировых соглашений, "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга. "Это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 и до заключения мировых соглашений", - объясняет издание.

По оценкам Еnkorr, "Укрнафта" таким образом отказалась от требований на около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.

В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО "Котлас" на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с "Прикарпатьенефтетрейд" (на 1,32 и 0,36 млрд грн), "Техтред Групп" (на 0,9 млрд грн), "Гарант-УТН" (0,53 млрд грн), "Галнафта" (на 1,17 млрд грн).

Напоминаем:

Компания "Укрнафта" подписала мировое соглашение с ООО "Котлас", предоставив ему рассрочку до 2025 года для погашения долга за нефть в размере 2,48 миллиардов гривен.

Ранее "Укрнафта" заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд", в рамках которого полугосударственная компания отказалась от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ.

Хозсуд Львовской области согласовал мировое соглашение между "Укрнафтой" и "НПК Галичина" Игоря Коломойского - в рамках соглашения "Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн грн штрафных санкций за поставки нефтяного газа.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский – около 42% акций.