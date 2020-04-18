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У Криму введуть податок для "самозайнятих"

Субота, 18 квітня 2020, 18:00
 

Російський парламент Криму прийняв закон, згідно з яким з 1 липня запроваджується податок на професійний дохід, або, як його називають, податок для самозайнятих громадян.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

Видання пише, що самозайнятими вважаються громадяни, у яких немає роботодавця та найманих працівників, які отримують дохід від своєї особистої трудової діяльності, наприклад: фрілансери, репетитори, прибиральники, доглядальниці та інші.

Для такої категорії громадян вводиться спеціальний податковий режим, який передбачає, що податкова ставка при отриманні доходу від фізичних осіб становить 4%, від юросіб та ВП - 6%, а платити страхові внески не обов'язково.

Таким чином Крим включили в число регіонів, де діє податок на професійний дохід.

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Крим

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