Новини вихідних: бюджет, громадський транспорт та мирова угода "Укрнафти"

Про бюджет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про транспорт. Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт відновить роботу не раніше червня.

Про безробіття. Кількість офіційно зареєстрованих безробітних протягом карантину зросла на третину - до 400 тис осіб.

Про Польщу. Польський уряд продовжив легальне перебування українцям, які знаходяться в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії.

Про "Укрнафту". Компанія 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 мільярди.