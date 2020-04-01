Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам ежедневного селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился президент Владимир Зеленский к премьеру Денису Шмыгалю.

По словам главы правительства, был остановлен рост цен на социально значимые товары.

Также, по его словам, Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборка территорий. Много разных вакансий", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая - это решение должен поддержать парламент.

Потребность в доплате 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Экономическая правда