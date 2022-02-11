"Тысяча за вакцинацию": сколько подростков уже воспользовались программой и на что потратили

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Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались программой "єПідтримка".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, с 7 февраля в банках, работающих по программе "єПідтримка", открыли более 39 тысяч счетов лицами в возрасте от 14 до 17 лет.

"Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни", - добавили в Минздраве.

На 1,2 млн грн купили школьные принадлежности и канцелярские изделия, на почти 400 тысяч - товаров спортивного назначения.

Еще 153 тыс грн потратили на услуги в сфере образования.

По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте 12-17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19 и еще более 62 тысяч имеют полную защиту от коронавируса.

Напомним:

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Государственный ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек єПідтримка для украинцев от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат.

Государственный Ощадбанк приступил к оформлению карт "єПідтримка" для подростков для получения 1000 грн от государства.

Экономическая правда