Все разделы
Укр / Рус

"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов

Понедельник, 16 марта 2020, 20:55
 

Потребность в доплате 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Об этом говорится в комментарии Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Общее количество пенсионеров в Украине - 11,3 млн человек. Из них, по данным Пенсионного фонда, только 11,6% имеют пенсию превышающую 5 тыс грн. Остальные 88,4% - или 10,023 млн человек - получают меньше 5 тыс грн.

Это означает, что потребность в такой доплате потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 млрд грн. Или увеличение расходов Пенсионного фонда на 26,7%.

Если же правительство и президент решат сделать такую доплату постоянной, это будет означать дополнительную потребность в финансировании в объеме 120 млрд грн в год.

"С учетом того, что бюджет ПФ и без данных изменений на 33% финансируется напрямую за счет средств государственного бюджета, а также с учетом планов по введению налоговых льгот по уплате ЕСВ на период карантина, это означает, что соответствующее увеличение расходов будет финансироваться также напрямую из госбюджета, как с единственно возможного источника", - говорят эксперты.

Напоминаем:

16 марта президент Владимир Зеленский предложил правительству увеличить доходы тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже 5 тыс грн, еще на 1 тыс грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсия пенсии Пенсионный фонд Зеленский госбюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Германии предлагают повысить пенсионный возраст до 69 лет 21 октября 2019, 20:40
В Украине появилась услуга "е-пенсия" 9 августа 2019, 15:20
В Украине разработали новый законопроект о накопительной пенсии 27 марта 2019, 20:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!