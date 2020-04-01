Під час карантину найбіднішим українцям надаватимуть фінансову допомогу — Зеленський

Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента за підсумками щоденної селекторної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – звернувся президент Володимир Зеленський до прем'єра Дениса Шмигаля.

За словами голови уряду, було зупинено зростання цін на соціально значущі товари.

Також, за його словами, Кабмін розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – сказав Шмигаль.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Кабінет міністрів встановить додаткові виплати у розмірі 500 гривень (для пенсіонерів старших за 80 років), а також запропонує індексувати пенсії на 11% з травня - це рішення має підтримати Рада.



Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Економічна правда