Кабмин будет доплачивать некоторым пенсионерам по 500 гривен ежемесячно, и хочет индексировать пенсии с мая

Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая - это решение должен поддержать парламент.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Сообщается, что правительство планирует:

- установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 500 гривен для пенсионеров, старше 80 лет, (у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен).

- выплатить в апреле единовременное пособие в 1 тыс грн для пенсионеров, получающих пенсии меньше 5000 гривен. (По данным правительства - это около 10 млн пенсионеров)

- индексировать пенсии на 11% с первого мая. По данным правительства около 7 млн пенсионеров получат по 260 гривен.

Также для женщин, старше 80 лет со страховым стажем 20 лет, и для мужчин со стажем 25 лет установят минимальную пенсию 2600 гривен. Такую поддержку получают 1,5 млн пенсионеров

"Решение об индексации заложено в бюджете. Поэтому ожидаем голосования парламента .

По выплатам по 500 гривен и 1000 гривен мы принимаем и будем поддерживать пенсионеров таким образом до начала индексации 1 мая" - резюмирует премьер.

Напомним:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Экономическая правда