Луцк получит до конца февраля 17 новых троллейбусов

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В рамках реализации совместного с ЕИБ проекта "Городской общественный транспорт Украины" Луцк получит до конца февраля 2022 года еще 17 новых троллейбусов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

Всего в рамках этого проекта город Луцк приобрел 29 современных троллейбусов.

Кроме того, в рамках данного проекта коммунальное предприятие Сумского городского совета "Электроавтотранс" получило в декабре 2021 года от ГП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 10 новых современных троллейбусов "Богдан Т70117".

В конце 2021 года Минфин произвел оплату за поставленные городу троллейбусы. Всего в 2021 году город Сумы уже получил 19 современных троллейбусов", - добавили в Минфине.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" реализуется Мининфраструктуры совместно с Министерством финансов, городскими советами и коммунальными предприятиями.

"Кредит ЕИБ для реализации проекта - 200 млн евро; привлекается сроком до 22 лет, с 5-ти летним льготным периодом, процентная ставка - до 2% годовых.

В рамках проекта планируется внедрение подпроектов развития городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске", - заявили в Минфине.

Экономическая правда