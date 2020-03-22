Новости выходных: остановка транспорта, Коболев, банки

О транспорте. В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

О прогнозах для экономики. Пересмотренный базовый сценарий интвесткомпании Dragon Capital предусматривает в 2020 году сокращение ВВП на 4% и девальвацию гривни до 30 грн/дол.

О Коболеве. Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

О работе банков. Украинская банковская система меняет свою работу из-за коронавируса и карантинных норм.

О деньгах на борьбу с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, программа развития ООН и Минздрава разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около 58 миллионов долларов.