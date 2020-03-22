Украинские банки и коронавирус: санитарные часы, ограничение продажи валюты, закрытие отделений

Украинская банковская система меняет свою работу из-за коронавируса и карантинных норм.

Об этом сообщает Finclub

ПриватБанк

В отделениях установлены дополнительные санитарные часы с 12:30 до 13:30, а работа в выходные ограничена. Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе.

ПриватБанк продолжит действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты - ЭП) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

С 18 марта ПриватБанк не продает наличную валюту, а лишь проводит безналичные валютные операции физлиц в онлайн-банкинге Приват24 и сети терминалов самообслуживания. Наличную валюту в кассах могут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу.

Ощадбанк ввел санитарный час и дополнительную дезинфекцию рабочих мест. Банк также признал, что также имеет дефицит наличной иностранной валюты.

Все социальные выплаты и пенсии для граждан ВПО будут начисляться. На этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывание гражданами ВПО на подконтрольной правительству Украины территории.

Укрэксимбанк внедрил технические перерывы для санитарной обработки помещений. Банк продает валюту только для безналичных операций: пролонгация депозитов; покупка валюты для размещения депозита на 3 месяца и более, или для пополнения текущих/карточных счетов, а также перевод средств в иностранной валюте на счета клиентов.

Получение переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union (за временного отсутствия в кассе суммы наличной иностранной валюты, достаточной для выплаты перевода - ЭП) возможно при условии зачисления суммы перевода на текущий/карточный счет клиента в иностранной валюте или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка, установленному на день осуществления операции.

Укргазбанк оставил работать все отделения в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов.

Райффайзен Банк Аваль

Вводится режим обслуживания по предварительной записи через информационный центр банка.

На период карантина банк приостановил продажу валюты в кассах банка, рекомендует покупку онлайн. Но в кассе можно получать наличные со своих счетов, значительные суммы необходимо будет заказать предварительно.

Альфа-Банк

Приостановлена работа отделений по субботам и работа послеоперационных касс (клиенты банка смогут проводить кассовые операции до 17:00).

Из-за отсутствия поставок банкнот иностранной валюты в Украину, Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту, но продолжил ее покупать через кассы. Физлица могут купить валюту онлайн. Выдача наличного доллара с клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных - ЭП) приостановлена. Операции с наличным евро и гривной – без ограничений.

ПУМБ с18 марта временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карточек с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов.

В зоне самообслуживания 24/7 может находиться только 1 человек. Если в отделении более 3-5 клиентов, банк просит других ожидать свою очередь на улице на безопасном расстоянии.

Укрсиббанк с 17 марта ввел временные ограничения на допустимое количество одновременного пребывания клиентов в помещении отделений: от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения. С 18 марта все отделения работают с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье — выходные дни.

ОТП Банк изменил с 17 марта по 3 апреля график работы отделений: работа с клиентами с 09:00 до 17:00, операционная касса – с 9:30 до 16:00. Не будут работать дневные кассы продленного дня и кассы в послеоперационное время.

Креди Агриколь

Банк во всех отделениях ввел санитарную час в период с 13:00 до 14:00 ежедневно. На этот период отделение закрывается для клиентов, проводятся мероприятия по его дезинфекции, проветривания, в отделениях есть санітайзери и введен контроль очереди с ожиданием вне банка.

Напоминаем:

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На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.