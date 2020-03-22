Новини вихідних: зупинка транспорту, Коболєв, банки

Про транспорт. У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Про прогнози. Переглянутий базовий сценарій інвесткомпанії Dragon Capital передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.

Про Коболєва. Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки.

Про роботу банків. Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.

Про гроші на боротьбу з коронавірусом. Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько 58 мільйонів доларів.