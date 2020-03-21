Прогноз Dragon Capital на 2020 год: сокращение ВВП на 4% и девальвация гривни до 30 грн/дол

Пересмотренный базовый сценарий интвесткомпании предусматривает в 2020 году сокращение ВВП на 4% и девальвацию гривни до 30 грн/дол.

Об этом сообщает передает НВ Бизнес

По мнению главы Dragon Capital Томаша Фиалы, в случае если количество зараженных пойдет на спад до конца мая и экономика с третьего квартала начнет работать, мировой ВВП сократится на 1−2%, украинский - на 4%.

"Это большее сокращение, чем было в 2009-м. Это значит, что курс будет 30 грн/$, инфляция — 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета", — отметил Фиала.

Он добавил, что этот прогноз базовый, но то, как развивается ситуация сейчас, свидетельствует, что он может оказаться оптимистическим. ВВП Украины может упасть в этом году на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$.

"Падение на 9% - это такое же падение, как у нас было в 2015 году", — напомнил Фиала.

Напоминаем:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 года, в том числе и на текущий год, учитывая ослабление темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 документом.

В январе Минэкономики заявило, что влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

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