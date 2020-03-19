Гривня на закрытии межбанка ослабла
19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,81 - 27,88 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,81 - 27,88 гривни;
Евро - 30,00 - 30,08 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,45 - 28,50 гривни. Евро покупают по 29,40 гривни, продают по 30,72 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,88 - 28,11 гривни, евро - 29,44 - 30,11 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 27,82 - 28,19 гривни, евро - 29,66 - 30,21 гривни.
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Напомним:
19 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривны за доллар.
Экономическая правда
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