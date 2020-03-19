Гривня на закритті міжбанку ослабла

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,81 - 27,88 гривні;

Євро – 30,00 - 30,08 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,45 – 28,50 гривні. Євро купують по 29,40 гривні, продають по 30,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,88 - 28,11 гривні, євро - 29,44 - 30,11 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,82 - 28,19 гривні, євро - 29,66 - 30,21 гривні.

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Нагадуємо:

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на 19 березня на рівні 27,26 гривні за долар.

Економічна правда