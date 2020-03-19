Курс валют на 19 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

19 марта котировки гривни к доллару установились на уровне 27,37 - 27,41 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,82 - 27,85 гривни;

Евро - 30,14 - 30,18 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,43 - 28,54 гривни. Евро покупают по 29,42 гривни, продают по 30,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 28,23 гривни, евро - 29,37 - 30,35 гривни.

Средний курс по обменниках Украины: доллар США - 27,82 - 28,26 гривни, евро - 29,70 - 30,32 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривны за доллар.

Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне.

Знать больше: Капля валерианы от НБУ: Что происходит с банками и курсом гривни

Экономическая правда