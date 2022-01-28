Гривня укрепилась на межбанке после недели падения

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28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,68 – 28,70 гривни;

Евро – 32,00 – 32,02 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,58 – 28,88 гривни. Евро покупают за 31,82 гривни, продают за 32,28 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,58 – 28,88 гривни, евро – 31,96 – 32,23 гривни.

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Напоминаем:

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек, установив его на 28 января на уровне 28,99 гривни.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда